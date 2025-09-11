Чили увеличила поставки вина в Россию до максимума с 2021 года

Согласно расчетам РИА Новости, основанным на информации платформы ООН Comtrade, экспорт вина из Чили в Россию в 2021 году достигал рекордных за десятилетие 15,05 миллиона долларов. Однако последующие два года были отмечены спадом: в январе-июне 2023 года объем поставок снизился до 9,6 миллиона долларов. В 2024 году наблюдалось небольшое восстановление — 9,9 миллиона долларов.