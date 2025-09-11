Ричмонд
На трассе Р-240 водитель «Калины» разбился насмерть, столкнувшись с грузовиком

В Башкирии в ДТП с грузовиком DAF погиб водитель Lada Kalina.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 11 сентября, на 132-м километре трассы Р-240 Уфа-Оренбург произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-службы Госавтоинспекции Башкирии.

Согласно предварительным данным, 35-летний водитель Lada Kalina, двигаясь со стороны Оренбурга в направлении Уфы, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком DAF. В результате аварии водитель легкового авто скончался на месте до приезда скорой.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и медработники. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

