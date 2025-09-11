На трассе Р-240 водитель «Калины» разбился насмерть, столкнувшись с грузовиком

Сегодня утром, 11 сентября, на 132-м километре трассы Р-240 Уфа-Оренбург произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-службы Госавтоинспекции Башкирии.
Согласно предварительным данным, 35-летний водитель Lada Kalina, двигаясь со стороны Оренбурга в направлении Уфы, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком DAF. В результате аварии водитель легкового авто скончался на месте до приезда скорой.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и медработники. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.