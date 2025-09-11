«Флот РТ» отправил «Метеор» в пробный рейс по маршруту Чистополь — Набережные Челны

Предполагается, что судно на подводных крыльях «Муса Джалиль» прибудет в Нижнекамск в 9.45, через час покинет его, достигнет Елабуги в 11.00 и также покинет ее через час. Прибытие в Набережные Челны намечено на 12.50, а отбытие — на 15.00. На обратном пути остановки в городах будут вдвое короче — полчаса, а не час. «Метеор» достигнет Елабуги в 15.50, Нижекамска в 16.35 и вернется в Чистополь в 18.50.