Ученые заявили о необъяснимой магнитной буре на Земле — что ждать белорусам

Необъяснимая магнитная буря неожиданно обрушилась на Землю. Подробнее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН рассказали белорусам и другим жителям Земли.
Неожиданная магнитная буря фиксировалась ночью 10 сентября. Магнитные возмущения не прогнозировались накануне и стали неожиданными для ученых.
— Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле, — говорится в сообщении института.
Предположительно магнитная буря могла быть вызвана формированием так называемой необычно крупной суббури. При таких явлениях энергия магнитосферы может высвобождаться без явных внешних причин из-за внутренних процессов.
В лаборатории не исключают, что внезапной магнитной буре могло привести нарушение равновесия в хвосте магнитосферы Земли.
Кроме того, в ту ночь наблюдались спонтанные полярные сияния, которые также вызываются суббурей.
— Это первое в 2025 году событие такого рода, — заметили ученые.
