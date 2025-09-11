Ричмонд
Ученые заявили о необъяснимой магнитной буре на Земле — что ждать белорусам

Необъяснимая магнитная буря обрушилась на Землю.

Источник: Комсомольская правда

Необъяснимая магнитная буря неожиданно обрушилась на Землю. Подробнее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН рассказали белорусам и другим жителям Земли.

Неожиданная магнитная буря фиксировалась ночью 10 сентября. Магнитные возмущения не прогнозировались накануне и стали неожиданными для ученых.

— Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле, — говорится в сообщении института.

Предположительно магнитная буря могла быть вызвана формированием так называемой необычно крупной суббури. При таких явлениях энергия магнитосферы может высвобождаться без явных внешних причин из-за внутренних процессов.

В лаборатории не исключают, что внезапной магнитной буре могло привести нарушение равновесия в хвосте магнитосферы Земли.

Кроме того, в ту ночь наблюдались спонтанные полярные сияния, которые также вызываются суббурей.

— Это первое в 2025 году событие такого рода, — заметили ученые.

