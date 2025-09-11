Выявлены перспективы лазерного луча в оптических нейросетях будущего

«Порой “виксели” начинают генерировать не то, что обычно ожидается, — вместо сфокусированного луча возникает сильно расходящийся пучок, это называется хаотической динамикой. Мы выявили и рассчитали параметры, при которых это происходит и каким именно образом это происходит — для этого должно возникнуть определенное стечение обстоятельств. Кроме того, в состоянии хаотической динамики лазеры могут образовывать сложные упорядоченные пространственно-временные структуры, своего рода оптические узоры, и мы также рассчитали условия, при которых это происходит, какие именно структуры возникают в лазерном луче», — приводятся слова одного из авторов исследования, старшего научного сотрудника научно-образовательного центра физики неравновесных открытых систем Самарского университета имени Королева, научного сотрудника теоретического сектора Самарского филиала ФИАН Антона Кренца.