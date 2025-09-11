Срочная новость Министерство внутренних дел Российской Федерации повторно внесло в список разыскиваемых лиц бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в совершении уголовного преступления.
МВД повторно объявило в розыск Григория Родченкова
