Стало известно, что принц Гарри неожиданно встретился со своим дедушкой

Принц Гарри впервые за год и семь месяцев встретился со своим дедом, королем Великобритании Карлом III. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на осведомленный источник в королевском дворце.
Принц прибыл к воротам Кларенс-хауса, резиденции членов королевской семьи, приблизительно через полтора часа после того, как монарх вернулся из Шотландии. По данным издания, их встреча продолжалась 54 минуты.
Это первая личная встреча Гарри и Карла III с момента объявления о диагностированном у короля онкологическом заболевании. После оглашения этого диагноза в феврале прошлого года принц срочно прилетел в Великобританию и провел с монархом получасовую беседу.
Как ранее сообщала газета Daily Mail, принц Гарри прибыл в Великобританию 8 сентября. Издание уточняло, что сразу после прилета принц направился в Виндзор, где возложил венок и цветы на могилу своей бабушки, королевы Елизаветы II, скончавшейся в возрасте 96 лет 8 сентября 2022 года.
В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение отказаться от королевских обязанностей, что повлекло за собой утрату всех финансовых привилегий, положенных им по статусу. Впоследствии чета переехала на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки.
