Стало известно, что принц Гарри неожиданно встретился со своим дедушкой

В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение отказаться от королевских обязанностей, что повлекло за собой утрату всех финансовых привилегий, положенных им по статусу. Впоследствии чета переехала на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки.