Умерла Полли Холлидей, актриса из «Гремлинов» и «Ловушки для родителей»

В возрасте 88 лет ушла из жизни актриса Полли Холлидей. Она умерла в минувший вторник, 9 сентября, в своем доме в Нью-Йорке. Об этом сообщил ее театральный агент Деннис Аспленд.
Как передает The Associated Press Полли Холлидей была последним оставшимся в живых членом основного актерского состава «Элис». Сыгравшая главную героиню Линду Лавин скончалась в прошлом году.
Полли Холлидей выступала на сцене театра и снималась в кино. Наибольшую известность ей принесла роль официантки Флоренс Джин «Фло» Каслберри в ситкоме 1970-х годов «Элис». Фраза ее персонажа «Поцелуй меня в зад!» считается самой запоминающейся репликой.
Среди заметных ролей Холлидей в кино можно отметить фильмы «Вся президентская рать», «Луна над Парадором», «Миссис Даутфайр», «Ловушка для родителей», а также «Гремлины».
В 1984 году Полли Холлидей получила премию «Сатурн» за лучшую женскую роль второго плана за роль миссис Руби Дигл в «Гремлинах». В 2000 году ее включили в Зал славы театра и кино Алабамы.