CNN: Активиста Кирка могли застрелить с крыши одного из зданий

Убийца американского консервативного активиста, а также соратника лидера США Дональда Трампа Чарли Кирка мог стрелять в политика с крыши. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили в Департаменте общественной безопасности штата Юта.
В ведомстве предполагают, что стрелок расположился на крыше одного из зданий около кампуса Университета долины Юта, где Кирк выступал перед студентами.
Для укрытия преступник использовал строение рядом со внутренним двором учебного заведения.
— Какие-либо дополнительные разъяснения не могут быть предоставлены для защиты целостности нашего расследования, — цитирует департамент CNN.
10 сентября во время выступления в кампусе университета на Чарли Кирка совершили покушение. Впоследствии Дональд Трамп сообщил, что Кирк был убит. Чем был известен политический активист — в материале «Вечерней Москвы».
После произошедшего Белый дом выступил с обвинениями в отношении политиков Демократической партии, которые поддерживают преступления в США. Подобные заявления последовали на фоне убийств активиста Кирка и украинской беженки Ирины Заруцкой.