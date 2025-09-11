Ричмонд
Пятилетний ребенок попал в базу данных украинского «Миротворца»*

Пятилетний ребенок из России попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные с сайта организации.

Пятилетний ребенок из России попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные с сайта организации.

Ребенок, родившийся в мае 2020 года, обвиняется в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины и «сознательное нарушение государственной границы». Вместе с ним по таким же обвинениям в базу данных внесли еще нескольких детей в возрасте 11-ти лет, передает ТАСС.

Ранее базу «Миротворца»* пополнила российская актриса Екатерина Темнова, сыгравшая главную роль в сериале «Манюня». Темнова стала одной из самых юных участниц этого списка — в базу сайта ее занесли в возрасте 14 лет.

Также в 2021 году в этот список включили 12-летнюю писательницу Фаину Савенкову из Луганской Народной Республики. Савенкова призвала избранного президента США Дональда Трампа закрыть портал, а его создателей и администраторов привлечь к судебной ответственности. Писательница подчеркнула, что хоть «Миротворец»* и является частным, его действия нарушают законы о защите частной информации, а ресурс «взял на себя роль суда, обвиняя в преступлениях без законного основания».

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.

