Пятилетний ребенок попал в базу данных украинского «Миротворца»*

Также в 2021 году в этот список включили 12-летнюю писательницу Фаину Савенкову из Луганской Народной Республики. Савенкова призвала избранного президента США Дональда Трампа закрыть портал, а его создателей и администраторов привлечь к судебной ответственности. Писательница подчеркнула, что хоть «Миротворец»* и является частным, его действия нарушают законы о защите частной информации, а ресурс «взял на себя роль суда, обвиняя в преступлениях без законного основания».