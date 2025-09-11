Собянин: Москва помогает разработчикам в тестировании инновационных решений

Москва — ключевой центр инноваций, охватывающий широкий спектр отраслей, от медицины до культуры, в городе активно развивается комплексная система поддержки технологического бизнеса, предоставляя разработчикам и производителям высокотехнологичных продуктов полный спектр инструментов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Одним из важнейших этапов создания инновационного решения является его тестирование в реальных условиях бизнеса. В этом разработчикам помогает пилотное тестирование инновационных решений, реализуемое Московским инновационным кластером.
Новейшие технологии и продукты проходят апробацию на коммерческих предприятиях и в государственных учреждениях Москвы. Количество пилотных площадок ежегодно растёт и сейчас достигло 281. С 2020 года на этих площадках было проведено более 650 пилотных тестирований. Компании, успешно завершившие программу, заключили контракты с городом на поставку своей продукции на сумму более 4,4 млрд рублей.
Так, инновационный холдинг «Спецавто-инжиниринг» разрабатывает компактные зарядные станции для электромобилей, которые можно устанавливать практически в любом месте.
Мобильное приложение от компании «АНРИА», оснащённое технологией дополненной реальности (AR), предназначено для упрощения навигации в крупных пространствах. Это решение позволяет отказаться от физических навигационных элементов, сохраняя эстетику окружающего пространства. Эффективность технологии была подтверждена тестированием в Парке Горького, после чего компания вывела свой продукт на рынок.
Московский разработчик «Войс ИТ» предлагает систему голосовой обратной связи, которая позволяет пользователям оставлять отзывы голосом без необходимости авторизации и лишних действий. На сегодняшний день это решение уже используется в ресторанах, включая фестиваль «Московский завтрак», гостиницах, а также на предприятиях сферы услуг, в образовательных и медицинских учреждениях и на различных мероприятиях.
Компания «Новадек датацентр» разрабатывает продукты в области солнечной энергетики, которые служат альтернативой традиционным решениям и сопровождаются собственным программным обеспечением АСУНО+. Одним из ключевых направлений стали солнечные столбы и уличные фонари с цилиндрическими панелями и программно-аппаратным комплексом для дистанционного управления.
Московский разработчик «Айти-транспорт» специализируется на создании комплексных решений для мониторинга транспортной безопасности. Компания предлагает интеллектуальный видеомониторинг и адаптивные системы помощи на дороге, которые включают контроль состояния водителя и отслеживание местоположения транспортного средства, заключил Сергей Собянин.
Ранее Собянин рассказал, что 17,5% всего технологического бизнеса России работает в Москве.