Собянин: Москва помогает разработчикам в тестировании инновационных решений

Новейшие технологии и продукты проходят апробацию на коммерческих предприятиях и в государственных учреждениях Москвы. Количество пилотных площадок ежегодно растёт и сейчас достигло 281. С 2020 года на этих площадках было проведено более 650 пилотных тестирований. Компании, успешно завершившие программу, заключили контракты с городом на поставку своей продукции на сумму более 4,4 млрд рублей.