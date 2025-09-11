Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Москва помогает разработчикам в тестировании инновационных решений

В столице постоянно развивается система комплексной поддержки технологического бизнеса, отметил мэр Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Москва — ключевой центр инноваций, охватывающий широкий спектр отраслей, от медицины до культуры, в городе активно развивается комплексная система поддержки технологического бизнеса, предоставляя разработчикам и производителям высокотехнологичных продуктов полный спектр инструментов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Одним из важнейших этапов создания инновационного решения является его тестирование в реальных условиях бизнеса. В этом разработчикам помогает пилотное тестирование инновационных решений, реализуемое Московским инновационным кластером.

Новейшие технологии и продукты проходят апробацию на коммерческих предприятиях и в государственных учреждениях Москвы. Количество пилотных площадок ежегодно растёт и сейчас достигло 281. С 2020 года на этих площадках было проведено более 650 пилотных тестирований. Компании, успешно завершившие программу, заключили контракты с городом на поставку своей продукции на сумму более 4,4 млрд рублей.

Так, инновационный холдинг «Спецавто-инжиниринг» разрабатывает компактные зарядные станции для электромобилей, которые можно устанавливать практически в любом месте.

Мобильное приложение от компании «АНРИА», оснащённое технологией дополненной реальности (AR), предназначено для упрощения навигации в крупных пространствах. Это решение позволяет отказаться от физических навигационных элементов, сохраняя эстетику окружающего пространства. Эффективность технологии была подтверждена тестированием в Парке Горького, после чего компания вывела свой продукт на рынок.

Московский разработчик «Войс ИТ» предлагает систему голосовой обратной связи, которая позволяет пользователям оставлять отзывы голосом без необходимости авторизации и лишних действий. На сегодняшний день это решение уже используется в ресторанах, включая фестиваль «Московский завтрак», гостиницах, а также на предприятиях сферы услуг, в образовательных и медицинских учреждениях и на различных мероприятиях.

Компания «Новадек датацентр» разрабатывает продукты в области солнечной энергетики, которые служат альтернативой традиционным решениям и сопровождаются собственным программным обеспечением АСУНО+. Одним из ключевых направлений стали солнечные столбы и уличные фонари с цилиндрическими панелями и программно-аппаратным комплексом для дистанционного управления.

Московский разработчик «Айти-транспорт» специализируется на создании комплексных решений для мониторинга транспортной безопасности. Компания предлагает интеллектуальный видеомониторинг и адаптивные системы помощи на дороге, которые включают контроль состояния водителя и отслеживание местоположения транспортного средства, заключил Сергей Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что 17,5% всего технологического бизнеса России работает в Москве.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше