353 пожара потушили в Новосибирске за август

В последний месяц лета сотрудники пожарной службы активно работали по всему региону.

В последний месяц лета сотрудники пожарной службы активно работали по всему региону. За август они ликвидировали 353 пожара, о чём сообщает МЧС Новосибирской области.

Во время пожаров 5 человек погибли, 32 получили травмы различной степени тяжести. При этом спасателямудалось своевременно эвакуировать и спасти 19 человек. Значительное число возгораний — 80 случаев — пришлось на горение травы и мусора.

Главным фактором, провоцирующим возгорания, стало неосторожное обращение с огнем, неисправными электроприборами. Также около 20 пожаров произошло из-за нарушений при устройстве или эксплуатации печного оборудования.