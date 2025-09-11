Машина врезалась в здание детского сада, в котором находилось 96 детей: есть погибшие

Региональная полиция Йорка сообщила, что мальчику было всего полтора года. Ещё шестеро детей в возрасте от 18 месяцев до 3 лет получили травмы в результате аварии. Один из них спустя несколько часов всё ещё находился в критическом состоянии. Сообщается, что на месте происшествия был задержан водитель в возрасте 70 лет, и полиция не считает, что это было сделано намеренно. Однако подробности случившегося не сообщаются, также нет информации о причинах произошедшего.