Машина врезалась в здание детского сада, в котором находилось 96 детей: есть погибшие

Машина врезалась в детский сад в Канаде, один ребенок погиб и 9 ранены.

Источник: Комсомольская правда

Внедорожник врезался в здание детского сада в Канаде. В это время в учебном учреждении находилось 96 детей. К сожалению, один ребенок погиб из-за аварии. Об этом пишет издание AP.

Региональная полиция Йорка сообщила, что мальчику было всего полтора года. Ещё шестеро детей в возрасте от 18 месяцев до 3 лет получили травмы в результате аварии. Один из них спустя несколько часов всё ещё находился в критическом состоянии. Сообщается, что на месте происшествия был задержан водитель в возрасте 70 лет, и полиция не считает, что это было сделано намеренно. Однако подробности случившегося не сообщаются, также нет информации о причинах произошедшего.

Ранее KP.RU сообщил, что машина въехала в толпу людей во Франции. Из-за аварии пострадало несколько людей, некоторым потребовалась госпитализация. Также сообщается, что один человек погиб.