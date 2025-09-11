Какие льготы и выплаты положены россиянам от государства в 2025 году. Инфографика

В 2025 году система соцподдержки в России остается обширной и многослойной.
Система социальной поддержки в России охватывает миллионы граждан. В нее входят денежные выплаты, налоговые льготы, скидки на услуги ЖКХ, бесплатные лекарства, субсидии на жилье, льготный проезд и многое другое. В 2025 году часть мер была проиндексирована, а порядок оформления стал проще — все активнее внедряется беззаявительный принцип и электронные сервисы. Ниже разберем, какие федеральные меры поддержки действуют в 2025 году, кто имеет на них право и как ими воспользоваться.
Кто может рассчитывать на федеральные льготы.
Не все выплаты и льготы одинаковы для всех. Есть четко определенные категории граждан, для которых они предусмотрены.
Пенсионеры — в том числе по старости, по инвалидности, по выслуге лет.
Инвалиды I и II групп, инвалиды детства, дети-инвалиды.
Ветераны боевых действий и участники СВО, а также семьи погибших военнослужащих.
Многодетные семьи — начиная с трех детей.
Молодые семьи с детьми, беременные женщины, студенты с ребенком.
Герои России и СССР, почетные доноры, чернобыльцы и другие категории, закрепленные в федеральных законах.
Лица, ухаживающие за пожилыми старше 80 лет или за инвалидами I группы.
Региональные власти могут расширять список получателей, но федеральные льготы едины для всей страны.
Основные виды федеральной поддержки в 2025 году.
Пенсии, индексации и доплаты.
С января 2025 года страховые пенсии проиндексированы на 7,3%. Индексация распространяется даже на работающих пенсионеров. Пенсионеры старше 80 лет получают удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Если общий доход пенсионера ниже прожиточного минимума, государство делает доплату до федерального уровня. Граждане 70−79 лет оплачивают только половину взноса на капремонт, а с 80 лет полностью освобождаются от него. Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы могут рассчитывать на социального работника, даже если у них есть родственники.
Пенсии проиндексируют даже работающим пенсионерам Фото: URA.RU.
Социальный пакет (НСУ).
Так называемый набор социальных услуг включает: бесплатные лекарства по рецепту; санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Общая стоимость пакета в денежном выражении — около 1,7 тыс. рублей ежемесячно. Человек может либо пользоваться услугами, либо отказаться и получать деньги. Право на НСУ имеют инвалиды (I, II и III группы), включая детей-инвалидов, ветераны и члены семей погибших (умерших) ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, пострадавшие от воздействия радиации и некоторые другие категории граждан.
Получатель может отказаться от получения социального пакета и забрать его стоимость в деньгахФото: URA.RU.
Поддержка семей с детьми.
При рождении третьего ребенка или последующих детей полагается единовременная выплата от 300 тысяч рублей и выше. Молодые семьи могут рассчитывать на погашение части ипотеки: государство компенсирует до 450 тысяч рублей, а для многодетных — до 1 млн. Ежемесячные пособия выплачиваются на детей до 17 лет в малообеспеченных семьях. Беременные женщины и студенты с ребенком могут получать отдельные выплаты и пособия.
Льготы многодетным семьям.
Налоговые вычеты на детей: чем больше детей, тем выше размер вычета. Бесплатное питание и льготные учебники в школах. Скидки на оплату коммунальных услуг и налог на имущество. Право на получение бесплатного земельного участка или жилищных субсидий. Возможность брать отпуск в удобное время родителям, у которых трое и более детей младше 12 лет.
Многодетные семьи могут рассчитывать на несколько видов поддержкиФото: URA.RU.
Участники СВО и ветераны боевых действий.
Бесплатная медицинская реабилитация и санаторное лечение. Компенсация стоимости проезда и проживания при лечении. Возможность получения двойных пенсий для семей погибших. Скидки на налоги и льготы по оплате ЖКХ. В некоторых регионах — денежные выплаты вместо земельного участка, бесплатные абонементы в спортивные секции. Индексация военных пенсий и доплаты по линии Минобороны.
Почетные доноры.
Ежегодная выплата в размере около 18 тысяч рублей. Она не облагается налогами и выплачивается независимо от региона проживания.
Инвалиды и лица, ухаживающие за ними.
Рабочая неделя не более 35 часов при сохранении полной зарплаты. Дополнительный оплачиваемый отпуск до 30 дней или неоплачиваемый до 60 дней. Ежемесячные налоговые вычеты и льготы для предпринимателей-инвалидов. Лицам, ухаживающим за инвалидами I группы или пожилыми старше 80 лет, начисляется надбавка к пенсии или компенсационная выплата.
Льготный транспорт.
Дети до 5 лет ездят в поездах бесплатно, с 10 до 18 лет — скидка 50%. Инвалиды I группы и сопровождающие их лица также имеют право на скидки при проезде. В авиаперевозках дети до 2 лет без места летят бесплатно, а с 2 до 12 лет — со скидкой 50%.
Дети в России могут ездить на поездах бесплатноФото: URA.RU.
Как оформить льготы и выплаты.
С каждым годом порядок получения упрощается. Теперь все чаще льготы назначаются автоматически — налоговая служба или Пенсионный фонд сами проверяют право гражданина на выплату.
Основные способы:
Через портал «Госуслуги» — можно подать заявку на большинство выплат.
Через Пенсионный фонд или соцзащиту — традиционный способ, если нет доступа к интернету.
Через налоговую службу — налоговые льготы и вычеты часто применяются без заявлений, но лучше проверить в личном кабинете налогоплательщика.
Большинство льгот сейчас начисляются автоматически Фото: URA.RU.
Что важно помнить.
Федеральные льготы одинаковы по всей стране, но регионы могут добавлять свои меры поддержки: бесплатный транспорт, питание в школах, единовременные выплаты. Почти все социальные пособия и пенсии индексируются, но уровень индексации не всегда соответствует фактической инфляции. Если право на льготу есть, но она не назначена автоматически, стоит подать заявление — чаще всего это можно сделать онлайн. Социальная поддержка направлена не только на деньги: государство дает льготы по налогам, скидки на услуги ЖКХ, бесплатные лекарства, доступ к образованию и здравоохранению.
Итог.
В 2025 году система соцподдержки в России остается обширной и многослойной. Главные получатели льгот — пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО, инвалиды, малообеспеченные семьи с детьми и лица, ухаживающие за пожилыми. Государство старается переводить оформление в цифровую форму, чтобы снизить бюрократию и сделать помощь доступнее. Каждому гражданину важно знать свои права: даже небольшая выплата, налоговый вычет или льготный проезд могут заметно снизить расходы семьи.