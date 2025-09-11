Какие льготы и выплаты положены россиянам от государства в 2025 году. Инфографика

С января 2025 года страховые пенсии проиндексированы на 7,3%. Индексация распространяется даже на работающих пенсионеров. Пенсионеры старше 80 лет получают удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Если общий доход пенсионера ниже прожиточного минимума, государство делает доплату до федерального уровня. Граждане 70−79 лет оплачивают только половину взноса на капремонт, а с 80 лет полностью освобождаются от него. Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы могут рассчитывать на социального работника, даже если у них есть родственники.