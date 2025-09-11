Гладков назвал тяжелой обстановку в Белгороде из-за атаки БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал обстановку в Белгороде и Белгородском районе тяжелой из-за массированной атаки БПЛА.
В своем Telegram-канале он призвал местных жителей внимательно относиться к поступающей информации о движении украинских беспилотников, а также следить за сообщениями об угрозах БПЛА из мониторингового канала.
«Потому что он действительно спасает жизнь вам и вашим близким», — подчеркнул Гладков.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгород с помощью беспилотников. Атаке в очередной раз подверглось здание правительства Белгородской области. Гладков сообщал о временной приостановке работы крупных торговых центров. Также школы Белгорода и Белгородского района переведены на дистант.