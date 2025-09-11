Ефимов: с 2011 года в Москве построено 35 автомобильных мостов

Некоторые из новых объектов уже находятся на стадии строительства, а реализация других начнется в ближайшее время. По словам руководителя Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Василия Десяткова, в следующем году планируется начать строительство двух мостов: один свяжет поселок Рублево с Рублево-Архангельским через Москву-реку, а второй будет возведен через реку Пахру. Ожидается, что оба проекта будут завершены к 2027 году.