Ефимов: с 2011 года в Москве построено 35 автомобильных мостов

В Москве завершено строительство автомобильного моста Академика Королева, который стал 35-м мостом, возведенным в столице с 2011 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что город активно работает над улучшением связности различных территорий, в том числе за счет строительства мостов через водные преграды.
«Только с 2011 года было построено 35 автомобильных мостов общей протяженностью почти семь километров. В планах до 2027 года — открыть еще пять таких сооружений. Новые объекты появятся в Троицком и Новомосковском административных округах, а также на западе и северо-западе столицы», — рассказал заммэра.
Некоторые из новых объектов уже находятся на стадии строительства, а реализация других начнется в ближайшее время. По словам руководителя Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Василия Десяткова, в следующем году планируется начать строительство двух мостов: один свяжет поселок Рублево с Рублево-Архангельским через Москву-реку, а второй будет возведен через реку Пахру. Ожидается, что оба проекта будут завершены к 2027 году.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по мосту Академика Королева, который соединяет Шелепихинскую набережную с Филевской поймой и Национальным космическим центром. Также Владимир Ефимов ранее сообщил о начале строительства путепровода на севере Москвы, который пройдет над путями второго Московского центрального диаметра и соединит улицы 8 Марта и Приорова. Длина путепровода составит около 450 метров, ширина — около 17 метров, он будет включать восемь пролетов с двумя полосами движения в каждом направлении. В настоящее время выполняются работы по обустройству площадки и установке ограждений.