В СЖМ Ростова-на-Дону без света остались четыре улицы из-за аварии

В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону отключили электричество на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба АО «Донэнерго».

Источник: Коммерсантъ

Технологическое нарушение произошло в 08:27. Без электроснабжения частично остались потребители на улице Добровольского, проспекте Королева, улице Орбитальной и проспекте Космонавтов. Энергетики планируют восстановить подачу электричества в течение трех часов. Электроснабжение возобновится без дополнительного уведомления.