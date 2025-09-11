В СЖМ Ростова-на-Дону без света остались четыре улицы из-за аварии

Технологическое нарушение произошло в 08:27. Без электроснабжения частично остались потребители на улице Добровольского, проспекте Королева, улице Орбитальной и проспекте Космонавтов. Энергетики планируют восстановить подачу электричества в течение трех часов. Электроснабжение возобновится без дополнительного уведомления.