В Перми пройдет финал первенства «Динамо» по боксу среди юношей 14−15 лет

13 сентября в МСК «Энергия» (г.

13 сентября в МСК «Энергия» (г. Пермь, ул. Советская, 100) в 12:00 состоятся финальные поединки первенства общества «Динамо» по боксу среди юношей 14−15 лет. На ринг выйдут сильнейшие спортсмены, которые сумели пройти напряжённые отборочные бои и доказать своё право сражаться за победу. Финалы обещают стать кульминацией всего турнира — зрителей ждут яркие, зрелищные и бескомпромиссные поединки.

Первенство общества «Динамо» по праву считается одним из значимых спортивных событий в календаре юношеского бокса. Для юных атлетов участие в этих соревнованиях — не только возможность проверить свои силы, но и важный шаг на пути к большим спортивным вершинам.

Федерация бокса Пермского края приглашает жителей и гостей города стать свидетелями настоящего спортивного праздника. Приходите насладиться атмосферой большого бокса и поддержать будущее российского спорта. Вход свободный.