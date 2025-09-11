Пятилетний ребенок из России внесен в базу «Миротворца»

Пятилетний ребенок из России попал в украинскую базу «Миротворец»*.
Согласно опубликованной на сайте информации, мальчик Никита, родившийся 23 мая 2020 года, якобы сознательно нарушил госграницу Украины.
Накануне стало известно о включении в базу «Миротворца» 13-летнего школьника из Россиию. Ребенка также обвинили в незаконном проникновении на украинскую территорию.
В 2021 году в базу «Миротворца» внесли 12-летнюю журналистку из Луганска Фаину Савенкову. Девочка записала видеообращение к Совбезу ООН с призывом защитить детей Донбасса.
На сайте «Миротворца» также публикуют данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года «Миротворец» разместил списки журналистов, включая иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР. На скандальном сайте также были указаны их контактные данные. После этого некоторым из журналистов начали поступать угрозы.
* По решению суда запрещен в России.