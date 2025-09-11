Пятилетний ребенок из России внесен в базу «Миротворца»

На сайте «Миротворца» также публикуют данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года «Миротворец» разместил списки журналистов, включая иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР. На скандальном сайте также были указаны их контактные данные. После этого некоторым из журналистов начали поступать угрозы.