Пятилетний ребенок из России внесен в базу «Миротворца»

Ребенка обвинили в сознательном нарушении госграницы Украины.

Источник: Аргументы и факты

Пятилетний ребенок из России попал в украинскую базу «Миротворец»*.

Согласно опубликованной на сайте информации, мальчик Никита, родившийся 23 мая 2020 года, якобы сознательно нарушил госграницу Украины.

Накануне стало известно о включении в базу «Миротворца» 13-летнего школьника из Россиию. Ребенка также обвинили в незаконном проникновении на украинскую территорию.

В 2021 году в базу «Миротворца» внесли 12-летнюю журналистку из Луганска Фаину Савенкову. Девочка записала видеообращение к Совбезу ООН с призывом защитить детей Донбасса.

На сайте «Миротворца» также публикуют данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года «Миротворец» разместил списки журналистов, включая иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР. На скандальном сайте также были указаны их контактные данные. После этого некоторым из журналистов начали поступать угрозы.

* По решению суда запрещен в России.

