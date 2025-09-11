НАСА пошло на поводу у Трампа и не пускает китайцев к космическим программам

Администрация Трампа, тем временем, в своем бюджетном предложении дала понять, что она хочет отменить запланированную миссию по возвращению образцов с Марса (MSR), совместный проект с Европейским космическим агентством. Она намекнула, что вместо этого эта работа может быть выполнена миссией с экипажем, хотя никаких точных подробностей предоставлено не было.