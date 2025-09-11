НАСА пошло на поводу у Трампа и не пускает китайцев к космическим программам

НАСА не допускает граждан Китая к работе над своими космическими программами. Этот шаг был принят на фоне усиления антикитайской риторики администрации Дональда Трампа.
Американское космическое агентство (НАСА) начало запрещать гражданам Китая, имеющим действительные визы, участвовать в своих программах, подчеркивая усиливающуюся космическую гонку между США и Китаем, пишет The Guardian.
Об изменении политики впервые сообщило агентство Bloomberg News и подтвердило правительственное агентство США.
«НАСА приняло внутренние меры в отношении граждан Китая, включая ограничение физического и кибербезопасного доступа к нашим объектам, материалам и сети, чтобы обеспечить безопасность нашей работы», — заявила в среду пресс-секретарь космического ведомства Бетани Стивенс.
По данным Bloomberg, гражданам Китая ранее разрешалось работать в качестве подрядчиков или студентов, участвующих в исследованиях, но не в качестве персонала.
Но 5 сентября несколько человек сообщили изданию, что их внезапно отключили от ИТ-систем и запретили проводить личные встречи. Они говорили на условиях анонимности, отмечает The Guardian.
Этот откровенно недружественный шаг был сделан на фоне эскалации антикитайской риторики администрации президента Дональда Трампа. США и Китай соревнуются за право отправить экипажи на Луну.
Американская программа «Артемида», продолжающая высадку «Аполлона» в 1969−72 годах, нацелена на посадку в 2027 году, но столкнулась с перерасходом средств и задержками, напоминает The Guardian.
Китай, напротив, стремится высадить своих «тайконавтов» к 2030 году в рамках своей программы и в последнее время добивается больших успехов в соблюдении сроков.
«Сейчас мы участвуем во второй космической гонке», — заявил исполняющий обязанности администратора НАСА Шон Даффи в среду на пресс-конференции, посвященной открытиям, сделанным американским марсоходом на Марсе.
«Китайцы хотят вернуться на Луну раньше нас. Этого не произойдет. Америка лидировала в космосе в прошлом, и мы собираемся продолжать лидировать в космосе в будущем», — отмечает Даффи.
Китай также стремится стать первой страной, которая вернет образец с поверхности Марса, и в 2028 году планируется запустить роботизированную миссию, которая доставит камни обратно уже в 2031 году, подчеркивает The Guardian.
Администрация Трампа, тем временем, в своем бюджетном предложении дала понять, что она хочет отменить запланированную миссию по возвращению образцов с Марса (MSR), совместный проект с Европейским космическим агентством. Она намекнула, что вместо этого эта работа может быть выполнена миссией с экипажем, хотя никаких точных подробностей предоставлено не было.