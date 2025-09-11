Жители Ташкента смогут получать разрешения на парковку на льготных условиях

Стоимость парковки теперь зависит от зоны: за час в красной зоне — 12 000 сумов, в оранжевой — 10 000, в зеленой — 8 000, в голубой — 6 000, в фиолетовой — 5 000. Оплата производится по предоплате — перед тем как припарковаться, водитель должен примерно рассчитать, сколько времени его машина проведет на стоянке, и оплатить этот срок через приложение или терминал.
Как стало известно сегодня, столичный хокимият решил сделать систему платных парковок более лояльной для жителей многоквартирных домов. Для них планируют ввести специальные льготные условия: появятся так называемые резидентские разрешения, позволяющие парковаться в своей махалле с вечера до утра на льготных условиях. Помимо этого, предусмотрены скидки и в дневное время, а по праздникам и выходным льготы станут еще шире.
Какими именно будут эти льготные условия, пока неизвестно. Вероятно, речь идет о праве бесплатной парковки для местных жителей ночью — такая практика распространена во многих городах мира: обычно резиденты могут оставлять свои авто бесплатно с 8 вечера до 6 утра, хотя точные временные рамки устанавливаются в каждом городе индивидуально. Очевидно, что власти пошли на этот шаг после многочисленных жалоб жителей многоэтажек, которые оказались «заложниками» ситуации и внезапно лишились привычных бесплатных мест возле дома.
В настоящее время ведется работа по интеграции с Единым порталом интерактивных госуслуг, чтобы получить резидентские разрешения можно было в электронном виде. Ожидается, что процесс завершится к ноябрю текущего года. После этого хоким города примет специальное постановление, где будет чётко прописан порядок выдачи разрешений, их срок действия, категории граждан, имеющих на них право, и перечень льгот.
Как только документ будет принят, он будет официально опубликован, чтобы все горожане могли заранее ознакомиться с новыми правилами.