Жители Ташкента смогут получать разрешения на парковку на льготных условиях

Какими именно будут эти льготные условия, пока неизвестно. Вероятно, речь идет о праве бесплатной парковки для местных жителей ночью — такая практика распространена во многих городах мира: обычно резиденты могут оставлять свои авто бесплатно с 8 вечера до 6 утра, хотя точные временные рамки устанавливаются в каждом городе индивидуально. Очевидно, что власти пошли на этот шаг после многочисленных жалоб жителей многоэтажек, которые оказались «заложниками» ситуации и внезапно лишились привычных бесплатных мест возле дома.