Португальский язык будут преподавать в НГЛУ

«Это не только язык одной из крупнейших стран Южной Америки — Бразилии, но и официальный язык в нескольких государствах, включая Португалию, Анголу, Мозамбик и Гвинею-Бисау. Изучение португальского языка открывает двери к богатой культуре, литературе и истории этих стран. Для российских студентов знание португальского может стать значительным преимуществом в карьере, особенно в области международных отношений, бизнеса и туризма», — отметил преподаватель НГЛУ Флейде Даниэль Сантос Де Альбукерке.