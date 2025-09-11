В Новосибирске подорожал майонез и зелёный чай

А жевательная резинка и вермишель наоборот подешевели.
Согласно данным Новосибирскстата, опубликованным 11 сентября, общий уровень цен практически не изменился — показатель составил 99,9% относительно июля.
После рекордного роста цен зимой и весной значительно подешевели овощи: картофель стал доступнее почти на треть (29,8%), морковь — на 34,9%, а наибольшее падение продемонстрировала свекла, потеряв в цене 37,5%. При этом огурцы показали противоположную динамику, подорожав на 17%.
Повышение коснулось майонеза (на 5,3%), овощных консервов (4,3%), зеленого чая (3,5%), шоколадных конфет (3,1%) и оливкового масла (2,6%).
Жевательная резинка подешевела на 8,8%, вермишель — на 8,1%, рис стал доступнее на 4,5%, а плавленые сырки потеряли в цене 4,1%.