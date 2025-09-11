В Новосибирске подорожал майонез и зелёный чай

После рекордного роста цен зимой и весной значительно подешевели овощи: картофель стал доступнее почти на треть (29,8%), морковь — на 34,9%, а наибольшее падение продемонстрировала свекла, потеряв в цене 37,5%. При этом огурцы показали противоположную динамику, подорожав на 17%.