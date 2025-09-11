«Почти миллиард рублей»: омичи задолжали за воду астрономическую сумму

Серьезную обеспокоенность огромным долгом омичей за услугу подачи и отведения холодной воды выразила сегодня, 11 сентября, ресурсоснабжающая организация. Долг по счетам на первый день осени составил 974 миллиона рублей.
«Большинство омичей своевременно оплачивают услуги предприятия, однако только за август задолженность жителей и управляющих компаний увеличилась на 30 млн рублей, а с начала года долги этих категорий потребителей возросли на 115 млн рублей. Общий же долг на 1 сентября составляет 974 миллиона рублей», — цитирует слова коммерческого директора омского водоканала Ольги Смиковской пресс-служба ведомства.
В омском водоканале отметили, что такая высокая задолженность угрожает ремонтной кампании, проводимой организацией, а в отношении злостных неплательщиков будет применяться крайняя мера — ограничение услуги холодного водоснабжения.