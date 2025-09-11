«Почти миллиард рублей»: омичи задолжали за воду астрономическую сумму

«Большинство омичей своевременно оплачивают услуги предприятия, однако только за август задолженность жителей и управляющих компаний увеличилась на 30 млн рублей, а с начала года долги этих категорий потребителей возросли на 115 млн рублей. Общий же долг на 1 сентября составляет 974 миллиона рублей», — цитирует слова коммерческого директора омского водоканала Ольги Смиковской пресс-служба ведомства.