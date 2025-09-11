Ричмонд
Британия будет массово производить беспилотники для помощи ВСУ

Британия будет создавать дроны-перехватчики совместно с украинскими разработчиками.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания начнет массовое производство современных беспилотников-перехватчиков, чтобы поддержать Украину в защите от российских воздушных ударов. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

По данным ведомства, новые беспилотники, созданные совместно с украинскими разработчиками и британскими специалистами, успешно уничтожают российские ударные дроны. Эффективность этой техники уже доказана в реальных условиях.

Министр обороны Джон Хили планирует рассказать подробности о проекте на выставке в Лондоне. Это первый шаг в рамках соглашения между Лондоном и Киевом о совместной разработке технологий.

Премьер-министр Кир Стармер назвал проект важным событием. Он подчеркнул, что Великобритания продолжит помогать Украине вместе с союзниками.

Ранее стало известно, что Великобритания хочет поставить Украине «тысячи» барражирующих боеприпасов до конца года. Точное их число пока не называется.

