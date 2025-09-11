Ричмонд
Родителям детей с инвалидностью из Иркутской области оплатили 31 тысячу выходных

Сотрудникам положено четыре дня дополнительных выходных.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В этом году родителям детей с инвалидностью оплатили более 31 тысячи дополнительных выходных дней. В общей сумме они получили 186 миллионов рублей. Такие дни оплачивает работодатель в размере среднего заработка. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда по региону.

— Родители могут использовать четыре дополнительных выходных дня ежемесячно или накопить их и воспользоваться однократно отпуском до 24 дней в году. Если оба родителя работают, то они могут разделить выходные дни между собой, — пояснил управляющий отделением Алексей Макаров.

Для получения оплачиваемых выходных сотрудник должен написать заявление и согласовать с работодателем график. Важно, чтобы эти выходные приходились на рабочие дни работника. Перенести накопленные дни на следующий год или получить за них денежную компенсацию нельзя.