Родителям детей с инвалидностью из Иркутской области оплатили 31 тысячу выходных

— Родители могут использовать четыре дополнительных выходных дня ежемесячно или накопить их и воспользоваться однократно отпуском до 24 дней в году. Если оба родителя работают, то они могут разделить выходные дни между собой, — пояснил управляющий отделением Алексей Макаров.