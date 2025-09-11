Синоптик сообщил о самой холодной ночи в Москве с начала сентября

Ночь с 10 на 11 сентября стала самой холодной в Москве с начала сентября, сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил +7,7° (по шкале Цельсия — прим. ред.) — это самая низкая температура воздуха с начала первого осеннего месяца», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, такой низкой ночной температуры не наблюдалось в российской столице с 22 мая. Леус также уточнил, что в Новой Москве столбики термометров под утро опускались ниже +3°. В Михайловском они достигали +2,9°.
В Московской области самым холодным местом стал посёлок городского типа Черусти, где ночью было +1,9°. Синоптик предупредил, подобная погода в ночное время сохранится до конца недели. При этом в столице прогнозируется от +5 до +9°, в Подмосковье — от 0 до +5°.
Напомним, ранее Михаил Леус назвал 9 сентября самым тёплым днём в Москве с начала сентября. Максимальная температура составила +23,8°.