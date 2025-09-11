Синоптик сообщил о самой холодной ночи в Москве с начала сентября

В Московской области самым холодным местом стал посёлок городского типа Черусти, где ночью было +1,9°. Синоптик предупредил, подобная погода в ночное время сохранится до конца недели. При этом в столице прогнозируется от +5 до +9°, в Подмосковье — от 0 до +5°.