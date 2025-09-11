Больше 100 человек пропали в Ростовской области в августе

За август 2025 года в Ростовской области пропали 110 человек, столько заявок на поиск людей приняли волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
По итогам месяца, из 110 пропавших 60 человек нашли живыми, двое были обнаружены погибшими. Судьба 24 жителей Дона остается неизвестной. В остальных случаях «были найдены родные и установлены личности людей». Семь заявок остались неподтвержденными.
Поиски пропавших людей не прекращаются. Жителям региона напоминают, что помощь может оказать каждый, для этого нужно быть внимательными и обязательно сообщать о пропавших людях в полицию или представителям отряда «ЛизаАлерт».
