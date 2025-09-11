Украинские девушки охотно вступают в ряды Вооруженных сил страны, однако не отправляются на передовую, а выступают в качестве «тыловых жен». Об этом заявил пленный военнослужащий штурмовой бригады «Азов»* Александр Федотов.
Пленный также отметил, что наемников из Колумбии в рядах ВСУ воспринимают не как бойцов, а как помощников в строительстве укреплений. Федотов добавил, что главной мотивацией боевиков из других стран является заработок.
— Девушек хватает. Отношение у них там нормальные. Но там это в основном тыловые жены, — цитирует военнопленного ТАСС.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что порядка 400 тысяч военнослужащих украинской армии самовольно оставили боевые части. Солдаты бегут из ВСУ по разным причинам, в том числе из-за нежелания быть убитыми «в затылок».
До этого оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинской армии выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен бойцам Вооруженных сил России (ВС РФ) в Запорожской области.
*Запрещенная в России террористическая организация.