Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный боец заявил, что женщины в ВСУ выступают в качестве «тыловых жен»

Украинские девушки охотно вступают в ряды Вооруженных сил страны, однако не отправляются на передовую, а выступают в качестве «тыловых жен». Об этом заявил пленный военнослужащий штурмовой бригады «Азов»* Александр Федотов.

Украинские девушки охотно вступают в ряды Вооруженных сил страны, однако не отправляются на передовую, а выступают в качестве «тыловых жен». Об этом заявил пленный военнослужащий штурмовой бригады «Азов»* Александр Федотов.

Пленный также отметил, что наемников из Колумбии в рядах ВСУ воспринимают не как бойцов, а как помощников в строительстве укреплений. Федотов добавил, что главной мотивацией боевиков из других стран является заработок.

— Девушек хватает. Отношение у них там нормальные. Но там это в основном тыловые жены, — цитирует военнопленного ТАСС.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что порядка 400 тысяч военнослужащих украинской армии самовольно оставили боевые части. Солдаты бегут из ВСУ по разным причинам, в том числе из-за нежелания быть убитыми «в затылок».

До этого оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинской армии выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен бойцам Вооруженных сил России (ВС РФ) в Запорожской области.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше