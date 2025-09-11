14 сентября в Уфе ограничат движение транспорта по улице Бессонова

В Уфе ограничат движение транспорта на улице Бессонова из-за работ по подрезке деревьев. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
В воскресенье, 14 сентября, с 09:00 до 15:00 будет перекрыта половина проезжей части на участке от улицы Комсомольской до Омского переулка.
Городские службы рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать маршруты своих поездок.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.