14 сентября в Уфе ограничат движение транспорта по улице Бессонова

В Уфе на шесть часов перекроют улицу Бессонова.

В Уфе ограничат движение транспорта на улице Бессонова из-за работ по подрезке деревьев. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В воскресенье, 14 сентября, с 09:00 до 15:00 будет перекрыта половина проезжей части на участке от улицы Комсомольской до Омского переулка.

Городские службы рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать маршруты своих поездок.

