26 ростовских ресторанов претендуют на звание лучших на юге России

Среди номинантов 21 ресторан из Ростова, по два заведения из Таганрога и Азова, а также один ресторан из Шахт. Всего в длинный список премии вошли 289 ресторанов со всего юга России. Отбор финалистов и определение победителей проводится путем тайного голосования экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса. Это первый этап премии, после которого последует отбор финалистов и объявление победителей.
Ростов:
«Лали хинкали», «Лариса жарит», «Лариса пьет», Romeo’s, «Магадан», Sapore Italiano, Sisi, Bar Italia, «Онегин дача», Di Pasta, DO: SHIK ramen&beer, «Печи и истории», «Платоv», Frençh, «Бистро гаврош», La Fabbrica, Le Bistro, LEO Wine & Kitchen, «Казак», «Эрти», Pad Thai, Pinot Noir, «Яга».
Таганрог:
Feola’s Kitchen & Wine, «Дон Марио».
Азов:
«Вишневый сад», «Вольный».
Шахты:
«Замок».