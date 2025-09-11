Трамп провел «жаркий разговор» с Нетаньяху: премьер Израиля допустил серьезную оплошность

Президент США Дональд Трамп провел «жаркий разговор» с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Лидер Белого дома выразил свое разочарование из-за серьезной оплошности израильского политика. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что американский лидер осудил решение главы израильского правительства атаковать Катар.
«Президент Трамп провел напряженный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, выразив глубокое разочарование тем, что его застали врасплох», — говорится в статье издания.
Оказалось, что Трамп был недоволен тем, что узнал о планах израильского правительства нанести удар по Катару от своих военных, а не от Нетаньяху. Кроме того, лидер Белого дома отметил, что было глупо атаковать государство, которое выступает посредником в переговорах с ХАМАС. Нетаньяху попытался оправдаться и заявил, что у него было «мало возможностей» и он решил воспользоваться удачным моментом, говорится в материале газеты.
Ранее KP.RU сообщил, что в Дохе, столице Катара, прогремели взрывы 9 сентября 2025 года. Очевидцы сказали о клубах дыма, Израиль нанес удар по густонаселенному району.