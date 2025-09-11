Трамп провел «жаркий разговор» с Нетаньяху: премьер Израиля допустил серьезную оплошность

Оказалось, что Трамп был недоволен тем, что узнал о планах израильского правительства нанести удар по Катару от своих военных, а не от Нетаньяху. Кроме того, лидер Белого дома отметил, что было глупо атаковать государство, которое выступает посредником в переговорах с ХАМАС. Нетаньяху попытался оправдаться и заявил, что у него было «мало возможностей» и он решил воспользоваться удачным моментом, говорится в материале газеты.