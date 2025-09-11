В УМВД по Калининградской области объявили о новых назначениях

Заместителем начальника УМВД — начальником полиции назначен полковник полиции Сергей Рейсон. Уроженец Тихорецка Краснодарского края, он прошёл все ступени службы — от оперативных должностей до руководителя территориального органа. С 2016 года работал на Северном Кавказе, где участвовал в контртеррористических операциях. С апреля 2022-го занимал пост замначальника полиции по оперативной работе в Калининграде.