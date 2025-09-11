В УМВД по Калининградской области объявили о новых назначениях

Заместителем начальника УМВД — начальником полиции назначен полковник полиции Сергей Рейсон. Уроженец Тихорецка Краснодарского края, он прошёл все ступени службы — от оперативных должностей до руководителя территориального органа. С 2016 года работал на Северном Кавказе, где участвовал в контртеррористических операциях. С апреля 2022-го занимал пост замначальника полиции по оперативной работе в Калининграде.
Теперь эту должность будет занимать полковник полиции Денис Дуплякин, ранее руководивший Управлением уголовного розыска.
Александр Сокрутенко поздравил офицеров с новыми назначениями и пожелал успехов.
На торжественном собрании состоялось и вручение наград. Почётными грамотами МВД России отмечены:
начальник УГИБДД полковник полиции Роман Караваев;
командир отдельной роты охраны конвоирования Александр Баранов;
майор полиции Александра Олексюк (УЭБиПК);
капитан полиции Антон Кузьмин (отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД Ленинградского района).
Кроме того, с 50-летием поздравили старшего лейтенанта полиции Вадима Бобровицкого, командира взвода по охране объектов УМВД. За добросовестную службу он удостоен денежной премии.