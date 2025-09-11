Ричмонд
Отец Маска намерен увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет

Бизнесмен решил заняться исследованиями в области долголетия.

Источник: Аргументы и факты

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол решил заняться исследованиями в области долголетия, чтобы увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет. Своими планами он поделился в беседе с агентством РИА Новости.

«Люди готовы вкладывать огромные деньги в долголетие, а не в гравитацию. Я ответил: мы можем это сделать», — отметил Эррол Маск.

Он напомнил, что до 1914 года женщины в Европе жили в среднем до 39 лет, а в наши дни — до 87 лет.

Бизнесмен добавил, что не отказывается от планов открыть Институт гравитации, благодаря которому человечество может приблизиться к путешествиям в пространстве и времени. По словам Эррола Маска, на создание института необходимо около $100 млн.

Ранее Эррол Маск назвал россиян плодовитыми изобретателями.

