Отец Маска намерен увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол решил заняться исследованиями в области долголетия, чтобы увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет. Своими планами он поделился в беседе с агентством РИА Новости.
«Люди готовы вкладывать огромные деньги в долголетие, а не в гравитацию. Я ответил: мы можем это сделать», — отметил Эррол Маск.
Он напомнил, что до 1914 года женщины в Европе жили в среднем до 39 лет, а в наши дни — до 87 лет.
Бизнесмен добавил, что не отказывается от планов открыть Институт гравитации, благодаря которому человечество может приблизиться к путешествиям в пространстве и времени. По словам Эррола Маска, на создание института необходимо около $100 млн.
