Создатель SSJ100 Погосян ушел с поста председателя совета директоров УЗГА

Как писал сайт KP.RU, самолет Superjet-100 совершил первый полет с российским двигателем ПД-8. В воздух борт поднялся в Комсомольске-на-Амуре. Отмечалось, что воздушное судно выполняло полет около 40 минут, достигло скорости 500 километров в час и высоты до 3000 метров.