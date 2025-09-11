Создатель SSJ100 Погосян ушел с поста председателя совета директоров УЗГА

Бывший генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации и ректор Московского авиационного института Михаил Погосян покинул должность председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает газета «Ведомости».
Один из создателей проекта самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) Погосян, сохранил место в составе совета директоров УЗГА. По данным издания, новым главой совета директоров предприятия назначен генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.
Холдинг «Технодинамика», который возглавляет Насенков, владеет контрольным пакетом акций Уральского завода гражданской авиации — более 50% долей предприятия.
Как писал сайт KP.RU, самолет Superjet-100 совершил первый полет с российским двигателем ПД-8. В воздух борт поднялся в Комсомольске-на-Амуре. Отмечалось, что воздушное судно выполняло полет около 40 минут, достигло скорости 500 километров в час и высоты до 3000 метров.