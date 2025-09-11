На, а омской ТЭЦ-5 перед отопительным сезоном

Сибирское управление Ростехнадзора выявило серьезные нарушения на омской ТЭЦ-5. Поводом стало происшествие 30 августа 2025 года, когда на котлоагрегате № 2 обнаружили свищ, что потребовало его немедленного отключения от главного паропровода.
Инцидент произошел на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-5». Технический руководитель принял решение об отключении оборудования после обнаружения шума и свища, что позволило избежать потенциальной аварийной ситуации.
Ростехнадзор установил нарушение со стороны АО «ТГК-11» в части обеспечения безопасности эксплуатации оборудования, работающего под давлением. Компания не выполнила обязательства по регулярному техническому освидетельствованию, диагностике и обслуживанию котлов.
Это уже второй подобный случай в 2025 году. В июле на ТЭЦ-5 произошел аналогичный инцидент с котлоагрегатом, который также вызвал интенсивное выделение пара и привел к предупреждению со стороны надзорного органа.
Согласно федеральным нормам, любое оборудование с дефектами, влияющими на безопасность работы, должно немедленно выводиться из эксплуатации до устранения неисправностей.
