Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На, а омской ТЭЦ-5 перед отопительным сезоном

Ведомство выдало предостережение АО «ТГК-11» из-за неисправности котлоагрегата.

Сибирское управление Ростехнадзора выявило серьезные нарушения на омской ТЭЦ-5. Поводом стало происшествие 30 августа 2025 года, когда на котлоагрегате № 2 обнаружили свищ, что потребовало его немедленного отключения от главного паропровода.

Инцидент произошел на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-5». Технический руководитель принял решение об отключении оборудования после обнаружения шума и свища, что позволило избежать потенциальной аварийной ситуации.

Ростехнадзор установил нарушение со стороны АО «ТГК-11» в части обеспечения безопасности эксплуатации оборудования, работающего под давлением. Компания не выполнила обязательства по регулярному техническому освидетельствованию, диагностике и обслуживанию котлов.

Это уже второй подобный случай в 2025 году. В июле на ТЭЦ-5 произошел аналогичный инцидент с котлоагрегатом, который также вызвал интенсивное выделение пара и привел к предупреждению со стороны надзорного органа.

Согласно федеральным нормам, любое оборудование с дефектами, влияющими на безопасность работы, должно немедленно выводиться из эксплуатации до устранения неисправностей.

Ранее «КП Омск» сообщила, что.