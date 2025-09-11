Ричмонд
В Иркутской области выпал град размером с горошину

Автомобилисты запечатлели осадки на трассе Тулун-Братск-Усть-Кут.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области выпал град. Его заметили автомобилисты на автомобильной дороге Тулун-Братск-Усть-Кут. Местные жители публикуют фотографии в социальных сетях, где держат замерзшие горошины на ладони.

— Обочины покрыты белоснежным слоем. Саму проезжую часть не запорошило, — делятся очевидцы.

Такие осадки можно объяснить холодным фронтом, который пришел в регион в эти дни. По прогнозам синоптиков 11−13 сентября в некоторых районах области будут заморозки до 0…-5 градусов, а также сильные дожди.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в микрорайоне Юбилейный областного центра водитель сбил 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.