В Иркутской области выпал град размером с горошину

В Иркутской области выпал град. Его заметили автомобилисты на автомобильной дороге Тулун-Братск-Усть-Кут. Местные жители публикуют фотографии в социальных сетях, где держат замерзшие горошины на ладони.
— Обочины покрыты белоснежным слоем. Саму проезжую часть не запорошило, — делятся очевидцы.
Такие осадки можно объяснить холодным фронтом, который пришел в регион в эти дни. По прогнозам синоптиков 11−13 сентября в некоторых районах области будут заморозки до 0…-5 градусов, а также сильные дожди.
