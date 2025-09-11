«Зло должно быть наказано»: отец убитого на Burning Man россиянина обратился к Трампу

Тело Вадима Круглова нашли ночью 30 августа около 21:00 (07:00 по московскому времени — прим. «ВМ») в кульминационный момент фестиваля, когда подожгли высокую деревянную скульптуру в форме человека, расположенную в центре фестивальной площадки в Блэк-Рок-Сити. Позже блогер София Щербакова рассказала, что на мероприятии произошла странная встреча с «женщиной в красном платье».