В школах Кубани объявили длинные выходные из-за выборов

На Кубани в школах с избирательными участками перенесут уроки.

Источник: Комсомольская правда

В связи с проведением выборов, в кубанских школах, где будут располагаться избирательные участки, объявлены длинные выходные.

Голосование пройдет 12, 13 и 14 сентября. В эти дни уроки в школах отменены для обеспечения безопасности и комфортной организации выборов.

Как сообщили в департаменте образования Краснодара, 11 сентября учебный день будет сокращенным, а с 12 по 15 сентября включительно школьники будут отдыхать. Понедельник, 15 сентября, выделен для подсчета голосов.

В регионе образованно 2 870 избирательных участка: 2 842 постоянных, 28 — в местах временного пребывания избирателей.