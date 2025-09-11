В школах Кубани объявили длинные выходные из-за выборов

В связи с проведением выборов, в кубанских школах, где будут располагаться избирательные участки, объявлены длинные выходные.
Голосование пройдет 12, 13 и 14 сентября. В эти дни уроки в школах отменены для обеспечения безопасности и комфортной организации выборов.
Как сообщили в департаменте образования Краснодара, 11 сентября учебный день будет сокращенным, а с 12 по 15 сентября включительно школьники будут отдыхать. Понедельник, 15 сентября, выделен для подсчета голосов.
В регионе образованно 2 870 избирательных участка: 2 842 постоянных, 28 — в местах временного пребывания избирателей.