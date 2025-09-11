В Стамбуле конфискуют активы более 120 компаний крупного холдинга: что стало причиной

Суд в Стамбуле постановил конфисковать в рамках расследования активы свыше 120 компаний, принадлежащих турецкому холдингу Can, в том числе три телеканала. Об этом сообщил гостелеканал TRT Haber.
Как уточняется, прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже запустила расследование в отношении руководства холдинга Can по делу о «создании преступной группировки, контрабанде, мошенничестве и отмывании денежных средств».
«Суд в рамках расследования выдал ордера на арест восьми человек из высшего руководства холдинга и постановил конфисковать активы 121 компании, в том числе телеканалов Haberturk и Show TV», — передает телеканал.
Холдинг Can основали в 1972 году. Ему принадлежат колледж, телеканалы, предприятия по переработке газа, а также компании, предоставляющие услуги в туризме и здравоохранении.
Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о задержании лидера ОПГ Шамиля Амирова. Тогда он пообещал бороться с преступными группировками и наркоторговцами.