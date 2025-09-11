Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Стамбуле конфискуют активы более 120 компаний крупного холдинга: что стало причиной

Суд в Стамбуле постановил конфисковать активы 121 компании холдинга Can.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Стамбуле постановил конфисковать в рамках расследования активы свыше 120 компаний, принадлежащих турецкому холдингу Can, в том числе три телеканала. Об этом сообщил гостелеканал TRT Haber.

Как уточняется, прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже запустила расследование в отношении руководства холдинга Can по делу о «создании преступной группировки, контрабанде, мошенничестве и отмывании денежных средств».

«Суд в рамках расследования выдал ордера на арест восьми человек из высшего руководства холдинга и постановил конфисковать активы 121 компании, в том числе телеканалов Haberturk и Show TV», — передает телеканал.

Холдинг Can основали в 1972 году. Ему принадлежат колледж, телеканалы, предприятия по переработке газа, а также компании, предоставляющие услуги в туризме и здравоохранении.

Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о задержании лидера ОПГ Шамиля Амирова. Тогда он пообещал бороться с преступными группировками и наркоторговцами.