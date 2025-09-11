Вывески больниц заново переведут на башкирский по новому словарю

В Башкирии стартует пилотный проект по переводу вывесок медучреждений на башкирский язык. Об этом сообщает Общественная палата республике по итогам тематического круглого стола.
Решение принято по итогам общественного мониторинга вывесок в двух больницах Уфы. Его провела директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка, член региональной Общественной палаты Гульназ Юсупова.
«Мониторинг показал, что порой громоздкие, длинные конструкции из переведенных слов с русского на башкирский, становятся нечитабельными, — говорится в сообщении Общественной палаты. — Медицинскую терминологию сложнее переводить, поскольку нужно соблюдать не только правильность перевода, но еще и легкость восприятия слов для многочисленных пациентов, которые приезжают в больницы. Необходимо стремиться к тому, чтобы перевод был еще доступным и понятным. В этом медикам могут помочь профессиональные лингвисты».
Методические рекомендации будут основаны на данных Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова, Городской клинической больнице № 9 г. Уфы, одной из детских поликлиник и центральных районных больниц республики. К работе по переводу будут приглашены эксперты из Академии наук Республики Башкортостан.
Переводы бланков, официальных вывесок можно сделать в автоматизированной системе АИС «Башперевод».
Заместитель начальника отдела информационно-аналитической работы и развития Минздрава РБ Гаяз Бикташев отметил, что медучреждения республики пользуются русско-башкирским толковым словарем медицинских терминов. Но более узкий справочник, с уже готовыми переводами необходимых словосочетаний на башкирский язык, конечно, будет более удобным для использования.