Стало известно, сколько мог заработать Овечкин во время отпуска в России

Хоккеист Александр Овечкин мог заработать более 3,3 миллиарда рублей с рекламы во время нахождения в отпуске в России. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщает Shot со ссылкой на источники.
Уточняется, что спортсмен на время своего отпуска заключил до 10 рекламных контрактов сразу с несколькими российскими компаниями — от ставок на спорт до продуктов.
За время отдыха Овечкин мог заработать примерно в три раза больше, чем он получает за год игры в клубе Washington Capitals, сообщается в публикации.
В начале апреля Овечкин побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894 голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье. Сразу после этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил российского хоккеиста с установлением нового рекорда.
Ранее Александр Овечкин потратил более восьми миллионов рублей на отпуск в Турции. Известно, что спортсмен арендовал на месяц отдельную виллу в пятизвездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort в Кемере стоимостью от 340 тысяч рублей за ночь. Место включало собственный бассейн, джакузи, сауну и выход к пляжу.