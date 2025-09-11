Развестись можно будет быстрее: что изменилось

Вместе с тем говорится, что для государственной регистрации расторжения брака на основании решения суда о признании супруга безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, приговора суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет, а также постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет, со дня санкционирования его судом заявитель обращается с заявлением о расторжении брака в любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов или в Государственную корпорацию по желанию в письменной форме либо в электронном виде посредством портала.