В Новосибирске появится собственная социальная сеть

Жители смогут публиковать короткие заметки о происходящем в городе.
Региональный министр цифрового развития Сергей Цукарь представил проект на площадке ТАСС. Речь идет о создании новой социальной сети, разработанной местными специалистами.
Уникальность платформы заключается в концепции единого информационного пространства. Сервис позволит пользователям получать полную картину событий, происходящих в их окружении, в одном приложении.
Особенность работы приложения построена на концепции «живого пространства». Пользователи смогут делиться короткими сообщениями о значимых событиях в своих районах, создавая актуальную информационную ленту о происходящем вокруг.