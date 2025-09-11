Ричмонд
В Новосибирске появится собственная социальная сеть

Жители смогут публиковать короткие заметки о происходящем в городе.

Региональный министр цифрового развития Сергей Цукарь представил проект на площадке ТАСС. Речь идет о создании новой социальной сети, разработанной местными специалистами.

Уникальность платформы заключается в концепции единого информационного пространства. Сервис позволит пользователям получать полную картину событий, происходящих в их окружении, в одном приложении.

Особенность работы приложения построена на концепции «живого пространства». Пользователи смогут делиться короткими сообщениями о значимых событиях в своих районах, создавая актуальную информационную ленту о происходящем вокруг.