В доход государства: в Кунгуре у любителя пьяной езды конфисковали мотоцикл

32-летний житель Кунгура трижды попадался пьяным во время езды на мопеде Vento Riva II RX. Впервые его привлекли к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав. Примерно через месяц ситуация повторилась, но на этот раз он отказался от прохождения медосвидетельствования, в связи с чем были применены санкции ст. 12.26 КоАП РФ.
Но и это не остановило любителя пьяной езды. Употребив спиртное, он снова решил покататься на мопеде. На неадекватное маневрирование транспортного средства обратили внимание сотрудники ГИБДД. При помощи сигнально-громкоговорящего устройства полицейские потребовали от водителя остановиться, но он проигнорировал требование. Преследование нарушителя продолжалось до его дома. В момент задержания у мужчины имелись явные признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи. От прохождения медосвидетельствования он вновь отказался.
Действия гражданина были квалифицированы по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с конфискацией транспортного средства.
Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.
Сотрудники органов принудительного исполнения возбудили исполнительное производство, выехали по месту нахождения мопеда и составили акт изъятия имущества. Техника передана в территориальное управление Росимущества и обращена в доход государства.