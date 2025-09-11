В доход государства: в Кунгуре у любителя пьяной езды конфисковали мотоцикл

32-летний житель Кунгура трижды попадался пьяным во время езды на мопеде Vento Riva II RX. Впервые его привлекли к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав. Примерно через месяц ситуация повторилась, но на этот раз он отказался от прохождения медосвидетельствования, в связи с чем были применены санкции ст. 12.26 КоАП РФ.