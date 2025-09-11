В Воронеже женщина с ребенком провалилась под размытый асфальт в ЖК «Северная корона»

По информации очевидцев, аварийная ситуация назревала несколько дней. Еще 7 сентября из люка в районе дома № 26 начала поступать на проезжую часть вода. Жители ЖК неоднократно сообщали о проблеме и в аварийную службу «РВК-Воронеж», и в управляющую компанию. Однако их обращения были проигнорированы, и никаких мер по устранению течи принято не было.