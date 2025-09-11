В Воронеже женщина с ребенком провалилась под размытый асфальт в ЖК «Северная корона»

Серьезный инцидент, который мог закончиться трагедией, произошел сегодня утром в жилом комплексе «Северная корона» на улице 60-й Армии в Воронеже. Местная жительница, прогуливавшаяся с маленьким ребенком, провалилась в промоину, образовавшуюся под асфальтом из-за халатности коммунальных служб. Этот инцидент вызвал волну возмущения среди местных жителей и они выложили видео в соцсети.
По информации очевидцев, аварийная ситуация назревала несколько дней. Еще 7 сентября из люка в районе дома № 26 начала поступать на проезжую часть вода. Жители ЖК неоднократно сообщали о проблеме и в аварийную службу «РВК-Воронеж», и в управляющую компанию. Однако их обращения были проигнорированы, и никаких мер по устранению течи принято не было.
За несколько дней вода полностью размыла грунт под асфальтовым покрытием, создав под ним обширную полость. Внешне асфальт казался целым, что создавало особую опасность для пешеходов. Утром 11 сентября женщина с ребенком наступила на такой участок, и асфальт под ней провалился.
В РВК прокомментировали ситуацию:
— Линия водоснабжения в жилом комплексе «Северная корона» находится не на балансе РВК-Воронеж. Тем не менее, аварийная бригада выехала на место, чтобы огородить участок для безопасности жителей. Специалисты приступят к устранению аварийной ситуации, не дожидаясь гарантийного письма, чтобы минимизировать последствия утечки, — пояснили в горадминистрации.