Последние посты в социальных сетях убитый американский активист Чарли Кирк посвятил трагедии с украинской беженкой Ириной Заруцкой.
— Если мы хотим, чтобы все изменилось, 100 процентов необходимо политизировать бесчувственное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила, чтобы жестокий монстр был свободен на улицах, — написал политик.
Публикация была сделана 11 часов назад, примерно за час до появления новостей о стрельбе.
В Facebook* Кирк также заявил, что в стране необходимо развернуть «полномасштабную войну», чтобы искоренить преступность.
10 сентября во время выступления в кампусе университета на Чарли Кирка совершили покушение. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Кирк был убит. Чем был известен политический активист — в материале «Вечерней Москвы».
После произошедшего Белый дом выступил с обвинениями в отношении политиков Демократической партии, которые поддерживают преступления в США. Подобные заявления последовали на фоне убийств Кирка и Ирины Заруцкой.
*Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.