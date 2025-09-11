Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убитый в США Кирк называл смерть от огнестрельного оружия необходимым злом

Американский активист получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта.

Источник: Аргументы и факты

Американский консервативный активист Чарли Кирк, который был убит на мероприятии в Юте, ранее высказывался о том, что смертельные случаи, связанные с огнестрельным оружием, необходимы для сохранения права на его ношение и хранение в США, пишет РИА Новости.

На публичном мероприятии в апреле 2023 года Кирк заявил: «Я считаю, что, к сожалению, стоит принять несколько смертей от огнестрельного оружия каждый год, чтобы у нас оставалась Вторая поправка, защищающая наши другие права, данные Богом. Это разумное и рациональное решение».

Эти слова были произнесены примерно через неделю после массового убийства в школе города Нашвилл.

«Вы никогда не сможете жить в обществе, где граждане вооружены и не будет ни одной смерти от огнестрельного оружия», — отмечал активист.

Активист, близкий к президенту США Дональду Трампу, получил огнестрельное ранение в шею во время массового мероприятия в Университете долины Юта и впоследствии скончался в больнице.

Президент США пообещал привлечь к ответственности всех причастных к этому преступлению.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше