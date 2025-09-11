Убитый в США Кирк называл смерть от огнестрельного оружия необходимым злом

Американский консервативный активист Чарли Кирк, который был убит на мероприятии в Юте, ранее высказывался о том, что смертельные случаи, связанные с огнестрельным оружием, необходимы для сохранения права на его ношение и хранение в США, пишет РИА Новости.
На публичном мероприятии в апреле 2023 года Кирк заявил: «Я считаю, что, к сожалению, стоит принять несколько смертей от огнестрельного оружия каждый год, чтобы у нас оставалась Вторая поправка, защищающая наши другие права, данные Богом. Это разумное и рациональное решение».
Эти слова были произнесены примерно через неделю после массового убийства в школе города Нашвилл.
«Вы никогда не сможете жить в обществе, где граждане вооружены и не будет ни одной смерти от огнестрельного оружия», — отмечал активист.
Активист, близкий к президенту США Дональду Трампу, получил огнестрельное ранение в шею во время массового мероприятия в Университете долины Юта и впоследствии скончался в больнице.
Президент США пообещал привлечь к ответственности всех причастных к этому преступлению.