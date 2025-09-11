День перемен: Почему дата 11 сентября обладает особой энергетикой и насколько она опасна

Есть даты, которые словно вырезаны из потока времени и навсегда оставляют след в человеческой памяти. 11 сентября — именно такой день. Для многих он связан с трагедией 2001 года в США, ставшей символом ужаса и беспомощности перед лицом глобальных катастроф. Но в эзотерическом ключе эта дата куда древнее и глубже: она словно несёт в себе энергию перехода, кризиса и мировых перемен.