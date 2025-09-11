Участникам СВО в Прикамье списали кредитов на 525 миллионов рублей

Для оперативного прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер необходимо в любой рабочий день обратиться с заявлением в структурное подразделение ГУФССП России по Пермскому краю, где ведется исполнительное производство, либо в аппарат Главного управления. Также заявление о прекращении исполнительного производства участники СВО и их супруги могут подать дистанционно при помощи официальных Интернет-ресурсов: