Участникам СВО в Прикамье списали кредитов на 525 миллионов рублей

Судебные приставы Пермского края прекратили 7051 исполнительное производство по кредитным обязательствам на сумму около 525 миллионов рублей в отношении 2 214 участников специальной военной операции.
Напомним, что в отношении граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 декабря 2024 года на срок свыше 1 года, исполнительные производства по кредитным обязательствам, в том числе ипотеке, прекращаются. Сумма кредитных обязательств должника-участника СВО или его супруга (супруги) не может превышать 10 млн рублей.
Для оперативного прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер необходимо в любой рабочий день обратиться с заявлением в структурное подразделение ГУФССП России по Пермскому краю, где ведется исполнительное производство, либо в аппарат Главного управления. Также заявление о прекращении исполнительного производства участники СВО и их супруги могут подать дистанционно при помощи официальных Интернет-ресурсов:
• Интернет-приемной на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, выбрав в теме обращения «Обращение участника СВО»;
• Личного кабинета на портале Госуслуг (в разделе «Подача заявлений и ходатайств в ФССП» необходимо зайти в раздел «Иное», затем в раздел «Приостановить ИП», в окне «Укажите причину приостановления исполнительного производства» нужно выбрать «Участие в боевых действиях» и прекратить ИП).
При подаче заявления необходимо указать номер исполнительного производства и предоставить копию документа, подтверждающего участие в боевых действиях. Супругам участников СВО необходимо предоставлять копию свидетельства о браке.